В центре Петербурга обрушилась часть стены жилого дома

В воскресенье вечером, 6 февраля, на Лермонтовском проспекте в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в парадной жилого дома обрушилась часть стены. По данным СМИ, на месте происшествия работают специалисты. О пострадавших не сообщается. Очевидно, здание находится в аварийном состоянии. Проблема разрушения ветхих зданий в Северной столице давно приобрела системный характер, поскольку в Смольном не уделяют должного внимания решению данного вопроса.

На текущий момент никакой подробной информации касательно причин обрушения стены не поступало. Судя по опубликованному очевидцами видео с места происшествия, жилой дом в центре Петербурга находится в плачевном состоянии и требует проведения капитального ремонта. Это далеко не первый случай разрушения старых сооружений.

В местных информационных источниках и социальных сетях ранее неоднократно сообщалось об осыпании фасадов и падении на землю элементов облицовки жилых домов в историческом центре Санкт-Петербурга. Так, 15 декабря в доходном доме Дыренкова на углу Мытнинской и 4-й Советской улиц обрушилась нижняя часть эркера, расположенная прямо над входом в здание. Тогда пострадали двое сотрудников правоохранительных органов — их госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами средней тяжести.

В последние годы Петербург постепенно теряет свой исторический облик, всегда привлекавший в город туристов. Во многом эта проблема связана с деятельностью Фонда капитального ремонта (ФКР) и Жилищного комитета, в чьи компетенции входит контроль над выполнением капитального ремонта жилищного фонда и формирование региональной адресной программы. В апреле 2021 года во время проведения аудита представители Контрольно-счетной палаты обнаружили неизрасходованные средства на счетах ФКР, которые должны были пойти на реконструкцию.

По итогам проверки в КСП отметили достаточно низкий уровень организации работ по проведению капремонта со стороны ведомства. В мае минувшего года силовики задержали главу ФКР Санкт-Петербурга Дениса Шабурова. Сообщалось, что за несколько лет в связи с деятельностью Фонда капитального ремонта сумма нагрузки на городской бюджет составила около 2,4 млрд рублей.