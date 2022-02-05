Пять дней в колодце: спасатели в Марокко близки к спасению 5-летнего мальчика

Спасателям в Марокко осталось всего два метра, чтобы добраться до 5-летнего Райана, который упал 1 февраля в сухой колодец.

Спасение Райана из Марокко

По данным L'Observateur du Maroc, спасатели обнаружили Райана и готовятся его эвакуировать.

Пятилетний ребенок упал 1 февраля в 32-метровый сухой колодец, узкий и труднодоступный в деревне Игране на севере страны. Участвуя в гонке со временем, в это субботнее утро, 5 февраля, спасатели продвигались очень медленно, так как каждый момент ожидали оползень.

В колодец спущена видеокамера, которая показала, что в субботу утром ребёнок был всё еще жив. Ему спустили воду и немного еды, чтобы он мог продержаться в ожидании спасателей.

Но с тех пор никакой информации о судьбе Раяна не было, поэтому всё меньше шансов найти его живым.

По данным Le360, "из общей протяженности 5,65 метра спасателям уже удалось вырыть более половины до развилки, ведущей к колодцу, куда случайно упал ребенок", сообщил член комитета по мониторингу Абдельхади Тамрани.

Спасательная операция вступила в решающую фазу в конце прошлой ночи. Сначала машины выкопали ров параллельно колодцу, в котором находится Райан, а затем проложили туннель, чтобы добраться до колодца.

Утром в эту субботу спасатели наткнулись на слой твердой породы, который замедлил их продвижение. Поэтому спасательная операция была временно приостановлена. По словам местных властей, инженерные бригады преодолели скалу, используя небольшое электрооборудование, чтобы предотвратить трещины и обвалы

На место происшествия выехала бригада медиков для проведения первичных осмотров и реанимационных мероприятий. Вертолет жандармерии готов доставить ребенка в ближайшую больницу.