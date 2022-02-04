Найдено тело пропавшей "Мисс Кузбасс" - муж признался в её убийсте

Правоохранители обнаружили тело Ксении Сапожковой в лесополосе в Новой Москве. Муж "Мисс Кузбасс" Александр Попов признался, что убил её.

Об обнаружении тела сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

В января текущего года Попов обратился в полицию и рассказал, что в августе 2021 года его жена уехала и позже сообщила в соцсетях, что отдыхает за границей.

Правоохранители выяснили, что женщина не покидала территорию России. Грамотная тактика следствия привела к тому, что мужчина сознался убийстве. Он рассказал, что совершил преступление в ходе ссоры. По данным РИА Новости, погибшей оказалась "Мисс Кузбасс-2010": девушка принимала участие в конкурсе красоты, когда ей было 19 лет.

Александр Попов будет находиться под арестом до 25 марта, после чего предстанет перед судом.

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