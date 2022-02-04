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Автор Евгения Васильева

В Крыму суд приговорил агента украинской военной разведки к 12 годам тюрьмы

Происшествия

Агент Главного управления разведки Минобороны Украины Константин Ширинга получил 12 лет колонии строго режима. Как рассказали в ФСБ РФ, мужчина передавал Киеву информацию, которая является государственной тайной.

В Крыму суд приговорил агента украинской военной разведки к 12 годам тюрьмы

"Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано", — заявили представители ФСБ, слова которых приводит ТАСС.

Силовики задержали Ширинга на территории Крыма в марте 2020 года. Гражданина Украины заподозрили в шпионаже в пользу Киева. По данным правоохранителя, преступник использовал контакт с военным из Минобороны РФ, чтобы получить необходимые данные. Россиянку приговорили к восьми годам тюрьмы за государственную измену. Злоумышленники передали Украине сведения о воинских частях Южного военного округа.

Ранее второго декабря в РФ задержали агентов украинских спецслужб. По информации правоохранителей, отца и сына завербовали сотрудники СБУ и заплатили шпионам 10 тысяч долларов.

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Тайны разведки. Патриарх шпионажа
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы крым россия украина
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