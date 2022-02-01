В Санкт-Петербурге мужчина упал с балкона 18-го этажа на 10-летнюю девочку. Его не удалось спасти, а ребёнка оперативно доставили в больницу.
У пострадавшей врачи предварительно диагностировали перелом ноги, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.
"Мужчина 46-ти лет упал с балкона 18-го этажа на 10-летнего ребёнка в Приморском районе", — сказал источник.
Как сообщает Telegram-канал "112", ЧП случилось на Комендантском проспекте. В момент падения мужчины девочка с мамой находились рядом с подъездом. По данным Telegram-канала, житель Санкт-Петербурга ходил к психиатру, на сегодня у него была запланирована встреча со специалистом.
В феврале прошлого года аналогичный случай произошёл в Воронеже. Там погиб пятимесячный ребёнок после падения мужчины на его коляску. Воронежца также не удалось спасти, он скончался на месте происшествия.
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