В Петербурге трёхмесячный младенец умер после кормления коровьим молоком

В Санкт-Петербурге 31-летняя женщина покормила своего трёхмесячного малыша коровьим молоком и уложила спать. Мать уснула рядом на два часа, а после пробуждения обнаружила ребёнка мёртвым.

По данным "Фонтанки", 31 января 40-летний муж жительницы Петербурга вызывал "скорую". Врачи не смогли спасти младенца. Он был без сознания, с приоткрытым ртом и синим языком. Предположительно, женщина кормила ребёнка коровьим молоком из бутылочки. Известно, что в 2014 году мать судили за мелкие кражи и неисполнение обязанностей родителей. При этом семью не поставили на учёт ОДН. Трое детей женщины от 6 до 13 лет находятся в Алтайском крае под присмотром бабушки.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что в Новгородской области волонтёры отряда "Феникс" нашли тело годовалой девочки. Её разыскивали с 25 января.

"Найдена, погибла", — сообщили представители организации, слова которых приводит ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Мать ребёнка и сожитель находятся в СИЗО. Также правоохранители завели дело по факту халатности работников комитета образования администрации Холмского муниципального района. Они не забрали девочку из семьи, в которой семеро детей отправили в приют.

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