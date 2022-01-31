Уголовное дело завели после гибели солдата от пули в Подмосковье

Уголовное дело возбудили военные следователи в связи с гибелью военнослужащего от огнестрельного ранения в Московской области.

По информации Главного военного следственного управления СКР, дело завели по статье УК РФ "Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Инцидент произошёл в подмосковной войсковой части №51890 31 января. По предварительным данным, старший прапорщик части получил по приказу командира пистолет и патроны к нему в связи с тем, что ему предстояло сопровождать воинский груз.

Сообщается, что во время нахождения в казарме военнослужащий случайно выстрелил из полученного оружия, при этом пуля попала в оказавшегося поблизости ефрейтора-срочника. Тот скончался от полученного ранения.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в воинской части инцидента. Проводится осмотр места происшествия. Идут допросы очевидцев случившегося.

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