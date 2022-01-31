Контрактник выстрелил в голову солдату-срочнику в Подмосковье

В подмосковной войсковой части ПВО в ходе стрельбы погиб солдат-срочник. ЧП произошло в комнате вооружения.

Полицейские получили информацию о происшествии утром 31 января. Точные причины и обстоятельства случившегося уточняются.

"По предварительным данным, контрактник выстрелил в голову военнослужащему срочной службы, он погиб", — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в голову срочнику Владиславу Волкову выстрелил 50-летний старший прапорщик Магомед Олигов. Парень скончался на месте. Оперативникам предстоит выяснить, что произошло между ними. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что выстрел был случайным.

Ранее в украинском Днепре солдат Нацгвардии начал внезапно стрелять по караулу. В ходе ЧП погибли пять человек, ещё пятеро получили различные травмы. Подозреваемый покинул место происшествия, но чуть позже его удалось задержать.

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