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Автор Игорь Рябов

В Петербурге задержан администратор группы "минёров" в соцсетях

Происшествия

Сотрудники полиции и ФСБ задержали 33-летнего уроженца Саратовской области, который подозревается в ложных сообщениях о минировании транспорта в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

В Петербурге задержан администратор группы "минёров" в соцсетях

Правоохранители провели обыск по месту фактического проживания подозреваемого и изъяли мобильные телефоны, которыми он пользовался для рассылки ложных сообщений об угрозе взрыва в аэропортах и на вокзалах. По данным оперативников, правонарушитель администрировал группы "минёров" в соцсетях и раздавал указания исполнителям.

Полиция при содействии ФСБ в течение полугода пыталась установить личность злоумышленника. По словам участника операции, специалиста департамента по информационно-аналитическим исследованиям компании T. Hunter Александра Карбышева, правоохранителям пришлось связаться с IT-компанией "Яндекс" для установки электронного адреса "минёра".

"Мужчина оказался… довольно неопытным киберпреступником. Наделал много следов, а также пренебрёг простыми правилами безопасности в сети", ― сказал Карбышев в беседе с RT.

Как правило, подобные сообщения о "минированиях" оставляют выходцы из бывших республик Советского Союза, отметил эксперт. Он добавил, что в ходе следственных мероприятий удалось установить более 30 тематических групп "минёров".

Ранее анонимные злоумышленники сорвали уроки в 70 школах Благовещенска и Владивостока ложными сообщениями о минировании.

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Автор: Игорь Рябов
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