Спасённую в Подмосковье юную лосиху продолжат лечить врачи

Спасённая из-подо льда в Подмосковье лосиха уже может шевелить ногами и поднимать голову, но ещё не ест самостоятельно. Ранее животное провалилось на канале имени Москвы в Талдомском округе под лёд и у него свело мышцы. Сейчас врачи продолжают лечение. Подробности происшествия сообщил директор охотничье-рыболовного хозяйства "Темповское", передаёт Телеканал "360".

По словам Геннадия Волчкова, помощь для спасения лосихи у них попросил охотинспектор. На месте происшествия в районе посёлка Запрудня на льду был обнаружен лосёнок примерно 8-месячного возраста. Верёвками животное вытащили на берег, в спасении принимали участие сотрудники МЧС.

С шерсти лосёнка около часа убирали воду массажем, пока он не начал проявлять небольшую активность. Затем его повезли на базу, а по дороге придерживали голову, чтобы он не захлебнулся, объяснил Волчков.

Лосёнка разместили на сене в тёплом месте и делали массаж, вечером он смог двигать ногами и держать голову, а на следующий день вставать. Чтобы выяснить состояние животного, спасатели дожидаются ветеринарной службы. Врачи должны его осмотреть и помочь с восстановлением. После того как животное придёт в норму, его планируют отпустить на волю.

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