Десяток автомобилей повредило в Москве рухнувшим на них козырьком парковки.
Согласно сведениям источника Телеканала "360", инцидент произошёл накануне, 27 января, в Кутузовском проезде. Там упал на машины козырёк парковки у одного из домов. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Механические повреждения получили 10 машин.
Прибывшие на место происшествия правоохранители составили акт по факту обрушения козырька, который, по данным источника телеканала, был установлен жильцами дома самостоятельно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Телеканал разместил в интернете видео с места происшествия.
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