Три человека пострадали в дорожном конфликте со стрельбой в Калининграде

Обстоятельства дорожного конфликта со стрельбой выясняют правоохранители в Калининграде.

По информации регионального управления МВД, инцидент произошёл в ночь на 27 января на площади Василевского.

"Накануне вечером между водителями и пассажирами двух автомобилей произошёл дорожный конфликт с применением травматического пистолета. По предварительным данным, пострадали трое мужчин", — цитирует сообщение МВД издание "Клопс".

По словам очевидцев инцидента, участники конфликта ехали на автомобилях Range Rover и Toyota Camry.

"Они летели ещё с улицы Горького по Невского. Предположительно Range Rover гнался за Toyota Camry", — рассказал свидетель происшествия.

Сообщается, что двоих пострадавших в результате дорожного конфликта доставили в больницу на улице Клинической, одного в медучреждение — на улице Александра Невского.

В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия в связи с произошедшим на площади Василевского.

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