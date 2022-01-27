Прокуратура начала проверку из-за видео с медведем в квартире блогера в Мытищах

В Подмосковье прокуратура начала проверку в связи с появлением в соцсетях ролика с медведем в квартире блогера.

Согласно сведениям интернет-издания "Подмосковье Сегодня", ролик со зверем выложила в 21-летняя блогер из города Мытищи, которая получила известность в TikTok и Instagram, выполняя различные челленджи.

Девушка заказала медведя на дом, сняла его на видео во время прохода по подъезду и нахождения в квартире, после чего разместила ролик в соцсетях. Однако этот контент был признан социально опасным и заблокирован.

Подмосковная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с появлением видео. Сотрудники прокуратуры намерены, в частности, оценить соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными.

Блогер из Мытищ после случившегося перестала выходить в эфир и, по словам родственников, уехала в Мексику. О том, кто является хозяином попавшего на видео медведя, они не знают.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.