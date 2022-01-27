В Подольске за решётку отправили братьев, замучивших до смерти ветерана

Мособлсуд огласил приговор братьям, которые весной 2019 года жестоко расправились с ветераном Великой Отечественной войны.

Следователи установили, что 31-летний Алексей и 29-летний Николай Марьенко купили на рынке монеты, похожие на коллекционные. В Подольске они познакомились с 93-летним ветераном Анатолием Борисовичем и попытались сбыть фальшивки втридорога. Пожилой мужчина, занимавшийся коллекционированием, приобрёл их у мошенников, отдав порядка 100 тысяч рублей за 60 монет, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Затем злоумышленники решили ограбить одинокого старика. На следующий день они незаконно проникли в квартиру ветерана и похитили у него 1 миллион рублей, а также награды, в том числе орден Красной Звезды.

Молодые люди жестоко избили фронтовика. Через три дня он умер в больнице.

Чуть позже следователи задержали братьев. Выяснилось, что в момент преступления с ними был сообщник, однако ему всё ещё удаётся скрываться от правоохранительных органов.

"Подсудимым назначено наказание в виде 12 и шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — пояснили в ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.