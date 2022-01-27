В Подмосковье "ничейный" хаски вцепился в лицо четырёхлетнему малышу

Очередное нападение собаки на ребёнка произошло в подмосковной Коломне. Там жертвой пса породы хаски стал четырёхлетний малыш.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", в среду утром по пути в детский сад в парке жительница Коломны обратила внимание на явно породистую собаку, которая бегала одна, без ошейника и, разумеется, намордника.

Женщина остановилась и стала снимать пса на телефон, чтобы разместить информацию о, как ей показалось, "потеряшке" в соцсетях, "чтобы хозяин нашёл своего сбежавшего питомца".

Она подошла к собаке и стала делать снимки с разных ракурсов, но собака неожиданно повела себя агрессивно: напала на стоявшего рядом с мамой малыша и укусила его за лицо. Мальчик упал.

Мать пыталась отбить ребенка от разъяренного животного. Ей удалось отогнать собаку. Прохожие вызвали Скорую. Ребёнка с тяжёлыми травмами отвезли в больницу.

"Коломенцы в шоке от произошедшего. Жители утверждают, что через этот сквер страшно ходить — на его территории часто встречаются безнадзорные собаки. Другие удивляются, что пес такой мирной породы, как хаски, мог беспричинно напасть на ребенка", — пишет интернет-издание.

Комментирует кинолог

Заблуждение насчёт "мирности" породы развеяла кинолог Наталья Спиридонова.

По её словам, хаски- собаки "с необычным характером:

гордые, с чувством собственного достоинства, очень не любят, когда нарушают их личное пространство.

Кинолог предполагает, что и в данной ситуации причина на агрессию у пса была: ему не понравилось, что его фотографировали, и он выдал защитную реакцию.

Единственное, чего не понимает специалист, так это того, почему объектом агрессии стала не женщина, которая, собственно, и вторглась в личные границы пса, а ребёнок.

"Может быть, малыш в это время протягивал ручки к собаке или пытался ее обнять", — предполагает Спиридонова.

И даёт совет всем:

Крупных собак любой породы — не только хаски — не нужно "нагружать" вниманием. Особенно, если это не ваш пёс.

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