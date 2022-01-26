Смоленский таможенник, отказавшийся от крупной взятки, будет награждён премией

Согласно сообщению, размещённому на сайте Федеральной таможенной службы, сотрудник Смоленской таможни не взял у контрабандиста взятку в размере 15 тысяч долларов. Теперь честный таможенник получит премию, а нарушитель задержан, против него открыто уголовное дело.

"Сотрудник Смоленской таможни отказался от взятки в размере 15 тысяч долларов США, которую ему предложил 61-летний житель Смоленска за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра товаров", — сообщили представители пресс-службы таможни.

В ФТС отметили, что, когда завершатся все необходимые следственные действия, показавший себя честным и неподкупным сотрудник ведомства будет награждён премией.

Уточняется, что фуру, полную товаров китайского производства, остановили ещё в декабре 2021 года на трассе М-1 "Беларусь", примерно на 454-м километре. Таможеннику, проверявшему документы на товары, не понравилось их оформление, и груз, находившийся в машине, был отправлен на досмотр.

После этого представитель фирмы, которой принадлежал груз, предложил инспектору таможни взятку за то, что тот оставит выявленные нарушения в тайне. Однако таможенник сразу доложил о попытку дать ему взятку "в особо крупном размере". Нарушителя задержали при передаче денежных средств, в отношении него было открыто уголовное дело в рамках ст. 291 УК РФ.

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