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Автор Светлана Нерадовская

Женщина, выгнавшая сына голым на мороз, искусала полицейских

Происшествия

По сообщению СУСК РФ по Алтайскому краю, мать, выгнавшая на мороз голым своего ребёнка за то, что он плохо себя вёл, набросилась на сотрудников правоохранительных органов и покусала их, когда они отбирали у неё детей.

Женщина, выгнавшая сына голым на мороз, искусала полицейских

Ранее пользователи Сети обратили внимание на видео, на котором было видно абсолютно голого мальчика, стоящего на морозной улице босиком. Следователям стало известно, что в таком виде на улице ребёнок оказался благодаря матери и отчиму, которые таким образом наказали его за плохое поведение. В итоге детей — пострадавшего мальчика и двух его братьев — забрали у матери, а её саму вместе с отчимом арестовали.

"После получения сигнала о произошедшем (о том, что пятилетнего ребёнка выгнали голым на мороз), сотрудники органов системы профилактики приехали в дом обвиняемых с целью изъятия детей из семьи. Для воспрепятствования законным действиям должностных лиц обвиняемая применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прокусив зубами кисть его руки. А затем, уже находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила инспектора ПДН", — рассказали в следственном управлении.

Теперь к статье о жестоком обращении с детьми и уклонении от исполнения своих родительских обязанностей женщине ещё добавили статью 318 УК РФ, часть 1, согласно которой задержанная обвиняется в насильственных действиях по отношению к представителю власти.

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Против родителей, которые выгнали ребенка голым на 20-градусный мороз, возбуждено уголовное дело.
Автор: Светлана Нерадовская
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