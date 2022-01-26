По сообщению СУСК РФ по Алтайскому краю, мать, выгнавшая на мороз голым своего ребёнка за то, что он плохо себя вёл, набросилась на сотрудников правоохранительных органов и покусала их, когда они отбирали у неё детей.
Ранее пользователи Сети обратили внимание на видео, на котором было видно абсолютно голого мальчика, стоящего на морозной улице босиком. Следователям стало известно, что в таком виде на улице ребёнок оказался благодаря матери и отчиму, которые таким образом наказали его за плохое поведение. В итоге детей — пострадавшего мальчика и двух его братьев — забрали у матери, а её саму вместе с отчимом арестовали.
"После получения сигнала о произошедшем (о том, что пятилетнего ребёнка выгнали голым на мороз), сотрудники органов системы профилактики приехали в дом обвиняемых с целью изъятия детей из семьи. Для воспрепятствования законным действиям должностных лиц обвиняемая применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прокусив зубами кисть его руки. А затем, уже находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила инспектора ПДН", — рассказали в следственном управлении.
Теперь к статье о жестоком обращении с детьми и уклонении от исполнения своих родительских обязанностей женщине ещё добавили статью 318 УК РФ, часть 1, согласно которой задержанная обвиняется в насильственных действиях по отношению к представителю власти.
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