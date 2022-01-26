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Автор Владимир Васютченко

Тела шести трудовых мигрантов нашли в теплице в Волгоградской области

Происшествия

Обстоятельства гибели шести трудовых мигрантов выясняют следователи в Волгоградской области.

Тела шести трудовых мигрантов нашли в теплице в Волгоградской области

По информации регионального следственного управления СКР, тела шести уроженцев ближнего зарубежья, прибывших в область, чтобы работать в сельхозсфере, были обнаружены их знакомым в теплице на территории Рахинского сельского поселения в Среднеахтубинском районе.

Согласно предварительным данным, мигранты скончались от отравления угарным газом. Сообщается, что обнаружившему погибших мужчине потребовалась помощь медиков, его доставили в больницу.

Как выяснили следователи, осмотрев место происшествия, в теплице работал бензогенератор, продукты сгорания которого поступали в помещение.

В настоящее время в связи с гибелью работников в Среднеахтубинском районе сотрудники СКР завели уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте происшествия работают следователи и криминалисты областного СУ СКР.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова
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