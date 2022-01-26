В самом центре Парижа насмерть замёрз фотограф с мировым именем

В самом центре Парижа на улице от переохлаждения умер всемирно известный фотограф Рене Робер. Ему было 84 года.

По информации местных СМИ, он замерзал, лёжа на тротуаре, более девяти часов. Никто из прохожих не обратил внимание пожилого человека.

Как рассказал изданию RTL Мишель Момпонте, близкий друг Робера, трагедия случилась несколько дней назад, но информация просочилась в прессу только теперь.

"По-видимому, Рене, как обычно, вышел вечером на прогулку. Наверное, ему стало плохо, и он упал. Мимо шли люди. И никто не помог — все шли мимо. Он пролежал так всю ночь, медленно замерзая (в Париже сейчас по ночам температура воздуха опускается до нуля градусов — Прим. ред). Только утром его заметил бомж. Он-то и вызвал врачей", — рассказывает друг фотографа.

Журналистам удалось узнать, что в больницу пожилой мужчина был доставлен с сильным переохлаждением и черепно-мозговой травмой. Но помочь ему медики уже не смогли. Он скончался в отделении реанимации.