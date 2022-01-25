Моряки из России и Украины совместно распивали спиртное и дебоширили в самолёте

Представители немецких правоохранительных органов были вынуждены организовать целую операцию, чтобы задержать группу моряков из России и Украины, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе устроили в самолёте немецких авиалиний дебош.

По информации издания Deutsche Welle, задержанные моряки направлялись из столицы Намибии Виндхука к себе на родину, на Украину и в Россию. Рейс, которым они летели, делал пересадку в Германии.

Пресс-служба федеральной полиции аэропорта Франкфурта-на-Майне сообщила, что во время полёта моряки были без масок, и отказывались их надевать, несмотря на просьбы других пассажиров. Они вместе пили алкогольные напитки, которые были у них с собой, не реагировали на замечания членов экипажа и пытались заигрывать с бортпроводницами. Капитан воздушного судна вызвал полицейских, когда лайнер ещё находился в воздухе.

Когда самолёт приземлился в Германии, группа нетрезвых моряков, состоящая из 32 человек, была задержана полицией. Против всех задержанных возбуждены административные дела, 13 авиадебоширам выписали штрафы в 530 евро, а ещё трём, которые приставали к стюардессам, придётся заплатить по 1030 евро.

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