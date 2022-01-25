В Оренбурге следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки в местном аэропорту самолёта, летевшего из Узбекистана в Москву.
По информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошёл в аэропорту Оренбурга днём 25 января.
"В аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолёт сообщением Узбекистан — Москва. Бригада скорой помощи, осмотрев мужчину, констатировала его смерть", — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники СКР начали проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что 5 января в аэропорту Хабаровска незапланированно сел самолёт авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Владивостока в Москву. Причиной посадки также стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. В Хабаровске ему была оказана необходимая помощь.
За два дня до этого самолёт Boeing-777, вылетевший из Москвы в Хабаровск, был вынужден вернуться в Шереметьево в связи со срабатыванием датчика неисправности двигателя.
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