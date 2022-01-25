Блогер объяснила, зачем снялась в белье на фоне мечети

По словам жительницы столицы, которая провела фотосессию на фоне мечети, будучи одетой лишь в нижнее бельё, она так поступила, потому что не знала, что это – уголовно наказуемый поступок, попадающий под статью Уголовного кодекса РФ об оскорблении чувств верующих.

На основании фотосессии блогера Марии Катановой Следственным Комитетом РФ уже заведено уголовное дело, по которому не знающая законов москвичка может получить тюремный срок до 1 года.

Как пишет РИА Новости, в этом деле фигурирует на только сама модель, но и ещё двое фигурантов. Следователи считают, что свой поступок они спланировали заранее, чтобы после проведения обнажённой фотосессии распространить отснятый материал в соцсетях и СМИ с целью получения пиара и значительной огласки.

Сама блогер уверяет, что понятия не имела, к каким последствиям могут привести её фото в нижнем белье на фоне мечети.

"Знала ли я про уголовную ответственность, которая грозит за это? Нет, не знала. Это моя большая ошибка, моя юридическая безграмотность как раз и привела вот к этому", - заявила Катанова, общаясь с подписчиками в прямом эфире в Instagram.

Москвичка пояснила, что хотела таким образом «раскрутиться» как блогер, с этой целью она обратилась за помощью в пиар-агентство, в котором её заверили, что подобная фотосессия не является чем-то противозаконным.

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