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Автор Светлана Нерадовская

Блогер объяснила, зачем снялась в белье на фоне мечети

Происшествия

По словам жительницы столицы, которая провела фотосессию на фоне мечети, будучи одетой лишь в нижнее бельё, она так поступила, потому что не знала, что это – уголовно наказуемый поступок, попадающий под статью Уголовного кодекса РФ об оскорблении чувств верующих.

Блогер объяснила, зачем снялась в белье на фоне мечети

На основании фотосессии блогера Марии Катановой Следственным Комитетом РФ уже заведено уголовное дело, по которому не знающая законов москвичка может получить тюремный срок до 1 года. 

Как пишет РИА Новости, в этом деле фигурирует на только сама модель, но и ещё двое фигурантов. Следователи считают, что свой поступок они спланировали заранее, чтобы после проведения обнажённой фотосессии распространить отснятый материал в соцсетях и СМИ с целью получения пиара и значительной огласки.

Сама блогер уверяет, что понятия не имела, к каким последствиям могут привести её фото в нижнем белье на фоне мечети.

"Знала ли я про уголовную ответственность, которая грозит за это? Нет, не знала. Это моя большая ошибка, моя юридическая безграмотность как раз и привела вот к этому", - заявила Катанова, общаясь с подписчиками в прямом эфире в Instagram.

Москвичка пояснила, что хотела таким образом «раскрутиться» как блогер, с этой целью она обратилась за помощью в пиар-агентство, в котором её заверили, что подобная фотосессия не является чем-то противозаконным.

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Девушка-блогер в нижнем белье сделала фотосессию на фоне мечети в Москве.
Автор: Светлана Нерадовская
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