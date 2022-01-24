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Автор Петр Ермилин

Суд признал сотрудников ФСБ виновными в нападении на бизнесмена

Происшествия

Московский гарнизонный военный суд признал виновными восемь человек в совершении нападения на бизнесмена в 2019 году, сообщает "Интерфакс".

Суд признал сотрудников ФСБ виновными в нападении на бизнесмена

По делу проходят несколько сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России.

Суд установил, что подсудимые

  • Артур Власов,
  • Дмитрий Казанцев,
  • Дмитрий Капышкин,
  • Александр Карелин,
  • Хетаг Маргиев,
  • Роман Оболенский,
  • Владимир Урусов,
  • Дмитрий Чиквин

в 2019 году сформировали преступную группу для нападения на бизнесмена Александра Юмаранова. Нападение было совершено в банке "Металлург" на юго-западе Москвы. Сотрудники спецподразделений ФСБ напали и ограбили бизнесмена под видом проведения оперативных мероприятий, целью которых было пресечь незаконную конвертацию денежных средств. В результате Юмаранову был нанесён ущерб на сумму 136 500 000 рублей.

Дело о нападении на Александра Юмаранова

О деле стало известно в июле 2019 года, однако суд принял его к рассмотрению лишь в конце мая 2020 года.

История получила широкий общественный резонанс, поскольку среди фигурантов оказались бывшие и действующие сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", а также Службы экономической безопасности ФСБ, налоговой службы, прокуратуры и Следственного комитета.

Почти все обвиняемые частично или полностью признали свою вину и заявляли о своём желании возместить ущерб. Один из ключевых фигурантов дела — бизнесмен Борис Караматов — был объявлен в розыск.

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Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова
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