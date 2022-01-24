Новая неделя на российском Дальнем Востоке началась с организованной неизвестными лицами эвакуации школьников и студентов.
Как сообщают сотрудники экстренных служб:
В обоих городах в зданиях, где по словам анонимов, "заложены бомбы", работают спецбригады, которые ищут возможные "закладки". Пока ничего не нашли. В некоторые учебные заведения дети уже возвращаются, и занятия возобновляются.
Власти призвали родителей школьников сохранять спокойствие.
По предварительной информации, неизвестные пока "доброжелатели", предупредившие о минировании образовательных учреждений, находятся за границами РФ.
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