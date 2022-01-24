Анонимы сорвали уроки в 70 школах в ДВФО сообщениями о минировании

Новая неделя на российском Дальнем Востоке началась с организованной неизвестными лицами эвакуации школьников и студентов.

Как сообщают сотрудники экстренных служб:

в Благовещенcке эвакуированы учащиеся 16 школ;

во Владивостоке — 56 школ и Морского университета.

В обоих городах в зданиях, где по словам анонимов, "заложены бомбы", работают спецбригады, которые ищут возможные "закладки". Пока ничего не нашли. В некоторые учебные заведения дети уже возвращаются, и занятия возобновляются.

Власти призвали родителей школьников сохранять спокойствие.

По предварительной информации, неизвестные пока "доброжелатели", предупредившие о минировании образовательных учреждений, находятся за границами РФ.

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