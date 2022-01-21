В здании Центробанка проходит проверка после сообщения о минировании

Неизвестный "заминировал" здание Центробанка в центре Москвы, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Эвакуация сотрудников не проводилась.

По словам представителя экстренных служб, анонимный "подрывник" во время звонка упомянул предложение Центробанка запретить майнинг криптовалют на территории России.

Волна сообщений о минировании зданий началась в конце 2019 года в разных городах России. Сообщалось о минировании зданий судов, торговых центров, станций метро, школ, больниц, объектов авиационной и железнодорожной инфраструктуры. После проведённых проверок ни одна угроза не подтвердилась.

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