Новосибирский школьник выстрелил в лоб однокласснику из "пневматики"

В школе села Ленинское под Новосибирском пятиклассник хвастался пневматическим пистолетом перед одноклассниками и случайно выстрелил одному из них в лоб. По сообщению регионального ГУМВД, пострадавшего доставили в больницу с ушибом.

Согласно информации ведомства, инцидент произошёл в минувшую среду.

"Сотрудники полиции установили, что в школе, расположенной в Новосибирском районе, один из учеников случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета. В результате инцидента пострадавший получил ушибленную травму лобной части головы", — цитирует сообщение ГУМВД РИА Новости.

Полицейские забрали у школьника пистолет и направили на экспертизу. Где пятиклассник раздобыл оружие и почему оно хранилось в свободном для ребёнка доступе, выясняют правоохранительные органы.

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