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Автор Ольга Лазарева

На мусорной площадке в Петербурге заживо сгорела женщина

Происшествия

Пожар на мусорной площадке случился в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Огонь унес жизнь местной жительницы.

На тушение пламени ушло пятнадцать минут. Однако спасти женщину из огня пожарные не успели. Подробности смерти петербурженки уже выясняют. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.

Напомним, проблемы с вывозом мусора в Санкт-Петербурге обострились с начала этого года, когда стартовала "мусорная реформа".

Отходы с петербургских дворов не вывозят по несколько недель. Город становится всё уютнее для опасных грызунов.

На мусорный коллапс своим клипом на песню "Пока так" обратил внимание общественности музыкант Сергей Шнуров. Тем не менее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на критику властей пока не отреагировал.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
жкх вывоз мусора санкт-петербург
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