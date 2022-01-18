Тело и голову женщины нашли в Подмосковье: в расчленении заподозрили пса

Обстоятельства гибели и расчленения женщины выясняют следователи в Московской области.

Инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов на улице Льва Толстого в городе Люберцы. Там соседей начал беспокоить неприятный запах из квартиры, где жила одинокая пожилая женщина с четырьмя кошками и овчаркой.

На то, чтобы добиться вскрытия квартиры, у жильцов ушла не одна неделя. Когда наконец в дом прибыли правоохранители, они обнаружили в квартире тело её хозяйки с отделённой головой.

Как сообщили интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" в ГСУ СКР по Московской области, в связи с обнаружением тела жительницы Люберец начата доследственная проверка.

Сотрудники СКР полагают, что женщина умерла естественной смертью. По версии следователей, голову от тела скончавшейся могла отделить оголодавшая собака.

Однако полицейский-кинолог Алексей Игнатов считает это маловероятным. По его словам, хотя пёс физически способен отгрызть голову человеку, он вряд ли стал бы это делать.

"Собаки редко рассматривают труп человека в качестве объекта питания. В аналогичных ситуациях они ели цветы, мебель, некоторые даже отгрызали и съедали свои хвосты, но человека не трогали", — рассказал эксперт.

В региональном СУ СКР сообщили, что обстоятельства произошедшего планируется установить по итогам судмедэкспертизы.

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