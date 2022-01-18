Житель Красноярского края родился даже не рубашке, а в бронекостюме: он выжил там, где, казалось бы, шансов нет.
Транспортное управление МВД РФ по СФО сообщило, что в понедельник поездом был сбит мужчина, находившийся в сильном алкогольном опьянении.
Говоря по-простому – в алкокоме.
Как следует из рассказа полицейских, 36-летний мужчина, будучи изрядно пьяным, пошёл на станцию встречать приятеля. Но, переходя пути, понял, что устал, и решил передохнуть. Уселся на рельсы и отключился.
Его заметил машинист поезда «Красноярск - Абакан», но, несмотря на попытки остановить состав, сделать этого не успел. Очевидцы и сам железнодорожник испытали настоящий шок, когда вытащили мужика из-под второго вагона: оказалось, что красноярец абсолютно невредим.
Более того, он даже не проснулся. Спасатели завернули его в одеяла -на улице мороз минус 18 - посадили в поезд и, хотя у него не было травм или признаков обморожения, доставили в ближайшую больницу, где врачи с трудом, но все же привели мужчину в чувство.
Видео от спасателей прикреплено ниже.
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