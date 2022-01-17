Жёстко угрожавший русским расправой дагестанец принёс публичные извинения

Гражданин Дагестана Шугаиб Болатукаев, инициировавший потасовку в одном из московских автобусов, принёс свои извинения во время допроса, признав "резкость своих заявлений в сторону русской нации". Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал обвиняемый, он не смог сдержаться после того, как водитель автобусы и присутствовавшие в салоне пассажиры начали наносить оскобления его релизиозным убеждениям. По словам Болатукаева, обидчики делали это "полным ходом и во всех возможных форматах".

Уроженец Дагестана назвал оскорблявших его людей "нацистами".

"Я не хотел задеть русских, именно нацию, я хотел задеть нацистов", — попытался объяснить свою агрессию Болатукаев.

Он сказал, что пытался протестовать против оскорблений "в мягкой форме" и не позволил себе "ничего лишнего".

Против зачинщика автобусной драки открыто уголовное дело. Он обвиняется в возбуждении ненависти и вражды по соответствующей статье.

Инцидент случился 15 января в одном из московских автобусов. Причиной нападения дагестанца стал отказ водителя высадить его в не предусмотренном маршрутом месте. Получив отказ, уроженец Дагестана осыпал присутствовавших в автобусе оскорблениями, крича, что "с вами, русскими, только так и надо себя вести".

Глава Дагестана Сергей Меликов подверг осуждению поступок Болатукаева, который, по его словам, "нарушил все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе".

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