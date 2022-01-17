Прислуга вдовы Градского может быть участником её ограбления

Правоохранительные органы предполагают, что домработники вдовы Александра Градского Марины Коташенко могли участвовать в её ограблении. Они могли сообщить ворам, где теперь находятся её деньги, потому что были осведомлены, что Коташенко перевезла их в загородный дом.

Как сообщает "МК", многие знали, что Градский держал наличные средства прямо дома, в своей квартире в Козицком переулке. Композитор не просто этого не скрывал, а часто шутил на эту тему, говоря, что деньги лежат у него в буфете, в который они уже плохо помещаются и почти вываливаются из него. СМИ неоднократно писали об этом.

После того, как Градского не стало, его жена позаботилась о том, чтобы в его квартиру никто не заходил. По информации издания, Марина Коташенко сама решила перевезти наличные средства из квартиры в Козицком переулке в их загородный дом, и об этом не мог не знать домашний персонал.

Накануне, 16 января, трое неизвестных украли из загородного дома Коташенко и Градского 100 миллионов рублей. Некоторые СМИ сообщают о том, что это преступление выглядит так, будто оно было инсценировано. По факту кражи денежных средств возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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