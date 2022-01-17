Грузовое судно "Храбрый рыцарь” под ливанским флагом застряло в проливе Босфор на северо-западе Турции в воскресенье, заблокировав водный путь в обоих направлениях на несколько часов.
Причина — поломка ходовой части сухогруза возле моста Явуз Султан Селим, одного из самых высоких и широких подвесных мостов в мире.
Судно длиной 101 метр и шириной 16 метров направлялось в румынский порт Констанца, когда произошел инцидент, вынудивший турецкое управление береговой безопасности направить целых 10 буксиров, чтобы убрать его. Турецкие СМИ сообщили ночью, что навигация была восстановлена после того, а судно благополучно встало на якорь.
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