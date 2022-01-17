В Ангарске сгорел цех с майнинговой фермой

Минувшей ночью в Иркутской области загорелся производственный цех, в котором находились майнинговые фермы. По сообщению областного МЧС, площадь пожара составила 900 квадратных метров.

На момент прибытия пожарных на место уже полыхала кровля здания.

"Пожар в производственном цехе, город Ангарск, промышленный массив, улица Пионерская. Цех по производству мебели и наполовину — майнинговые фермы. В 5.40 (00.49 мск) пожар локализован на площади 900 квадратных метров", — цитирует сообщение МЧС по Иркутской области РИА Новости.

Причиной возгорания производственного цеха специалисты считают замыкание проводки. О пострадавших не сообщается. Будут ли приняты санкции в отношении владельцев майнинговой фермы неизвестно, как и то какой финансовый ущерб нанёс пожар.

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