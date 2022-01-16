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Автор Валентина Севрюгина

В прокуратуре рассказали о нападении на вдову Градского

Происшествия

В прокуратуре Московской области поставили на контроль расследование нападения на вдову певца Александра Градского. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале надзорного ведомства.

В прокуратуре рассказали о нападении на вдову Градского

Появилась информация о том, что на Марину Коташенко было совершено разбойное нападение. Известно, что у неё на руках была крупная сумма денег, которая и была похищена нападающими. Уточняется, что предварительная сумма ущерба составила порядка 100 миллионов рублей.

В сообщении также сказано, что в настоящее время полицейскими устанавливаются личности злоумышленников. 

Ранее, ночью 28 ноября, в больнице скончался советский и российский певец, композитор Александр Градский. За несколько дней до этого его экстренно доставили в столичную клинику с подозрением на инсульт. По пути в медучреждение певец потерял сознание. Врачи оценивали состояние Градского как тяжёлое.

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Автор: Валентина Севрюгина
Темы прокуратура
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