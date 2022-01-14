В Подмосковье женщине предъявили обвинение в организации убийства мужа

В Московской области закрыли уголовной дело — 48-летней жительнице региона предъявлено обвинение в организации убийства по найму. Таким образом женщина избавилась от собственного мужа, сообщает издание "Вести Подмосковья".

Следствие установило, что в августе 2019 года она предложила компаньону своего супруга убить его за 50 миллионов рублей. Мужчина согласился, однако решил привлечь к преступлению третье лицо.

Кроме того, следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области удалось узнать, что в сентябре 2019 года было приобретено самодельное огнестрельное оружие и патроны. Однако в процессе подготовки к убийству коллега жертвы всё-таки решил действовать самостоятельно.

Так, 10 декабря он поехал с мужем заказчицы в деревню Яковлевское Домодедовского городского округа для посещения шамана. Но на самом деле по приезде на место муж обвиняемой получил смертельный выстрел в голову и скончался на месте.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, почему сейчас участилось количество рецидивов и как можно снизить объём таких преступлений.

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