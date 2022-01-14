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Автор Игорь Рябов

Сотрудники ФСБ задержали всех членов хакерской группировки REvil

Происшествия

ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег, используя вредоносное программное обеспечение.

Сотрудники ФСБ задержали всех членов хакерской группировки REvil

Правоохранители задержали 14 хакеров и изъяли у них более 400 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, полмиллиона евро и 20 автомобилей класса "люкс", которые были куплены на деньги, полученные преступным путём.

Спецоперация была проведена в нескольких регионах России. Сотрудники ФСБ установили всех членов преступной группировки и их роль в REvil. Ранее американские правоохранители сообщили российским коллегам о том, что хакеры причастны к хищению денежных средств и кибератакам на иностранные информационные ресурсы.

REvil была одной из самых мощных хакерских группировок, чьи программы использовались для атак на крупные компании. Как правило, киберпреступники получали доступ к компьютерам, шифровали все свои данные и требовали деньги в криптовалюте в обмен на ключ дешифрования. Группировка REvil также предоставляла свои программы другим "хакерам" в аренду в обмен на 30% выкупа, выплачиваемого жертвами.

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