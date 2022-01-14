Сотрудники ФСБ задержали всех членов хакерской группировки REvil

ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег, используя вредоносное программное обеспечение.

Правоохранители задержали 14 хакеров и изъяли у них более 400 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, полмиллиона евро и 20 автомобилей класса "люкс", которые были куплены на деньги, полученные преступным путём.

Спецоперация была проведена в нескольких регионах России. Сотрудники ФСБ установили всех членов преступной группировки и их роль в REvil. Ранее американские правоохранители сообщили российским коллегам о том, что хакеры причастны к хищению денежных средств и кибератакам на иностранные информационные ресурсы.

REvil была одной из самых мощных хакерских группировок, чьи программы использовались для атак на крупные компании. Как правило, киберпреступники получали доступ к компьютерам, шифровали все свои данные и требовали деньги в криптовалюте в обмен на ключ дешифрования. Группировка REvil также предоставляла свои программы другим "хакерам" в аренду в обмен на 30% выкупа, выплачиваемого жертвами.

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