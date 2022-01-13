Сообщения о минировании стали причиной эвакуации всех школ в Саратове 13 января. Об этом сообщает администрация города.
"Сейчас ведётся эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений", — цитирует представителя администрации РИА Новости.
По словам собеседницы агентства, занятия в школах отменили, родителей учеников проинформировали о произошедшем.
В Красноярске также пришлось эвакуировать школы из-за сообщений о бомбах.
"Эвакуация прошла во всех школах города", — сообщили в муниципальном управлении образования.
По данным антитеррористической комиссии Красноярского края, все сообщения о минировании учебных заведений оказались ложными.
В настоящее время правоохранители устанавливают источники информации о минировании.
Накануне, 12 января, в Екатеринбурге из-за аналогичных сообщений были эвакуированы учащиеся и сотрудники 93 школ.
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