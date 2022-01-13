Все школы Саратова и Красноярска эвакуировали из-за сообщений о минировании

Сообщения о минировании стали причиной эвакуации всех школ в Саратове 13 января. Об этом сообщает администрация города.

"Сейчас ведётся эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений", — цитирует представителя администрации РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, занятия в школах отменили, родителей учеников проинформировали о произошедшем.

В Красноярске также пришлось эвакуировать школы из-за сообщений о бомбах.

"Эвакуация прошла во всех школах города", — сообщили в муниципальном управлении образования.

По данным антитеррористической комиссии Красноярского края, все сообщения о минировании учебных заведений оказались ложными.

В настоящее время правоохранители устанавливают источники информации о минировании.

Накануне, 12 января, в Екатеринбурге из-за аналогичных сообщений были эвакуированы учащиеся и сотрудники 93 школ.

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