Дело о халатности завели против полицейских после убийства девочки в Костроме

СКР возбудил уголовное дело о халатности в отношении полицейских после убийства пятилетней девочки в Костроме.

Как сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, дело завели в отношении сотрудников горотдела полиции №2.

По словам главы СКР, правоохранители "ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным".

Напомним, пятилетняя девочка стала жертвой преступление в Костроме 4 января 2022 года. Двое ранее судимых мужчин, один из которых недавно освободился из колонии, увели её с улицы Северной Правды. Впоследствии они были задержаны и сознались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в одном из общежитий Костромы.

Как сообщает СКР, в настоящее время 45-летнему и 24-летнему задержанным предъявили обвинение по статьям УК РФ "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Убийство".

"Вину в совершении инкриминируемых им преступлений обвиняемые признали в полном объёме", — отмечается в сообщении.

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