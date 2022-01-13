В Подмосковье среди бела дня похищен местный депутат

12 января в подмосковном Волоколамске был похищен Юрий Бабич, депутат местного Совета. Кем — неизвестно.

Как сообщает издание "Вести Подмосковья" в полицию с заявление о похищении обратилась супруга чиновника.

По словам женщины, машину, в которой они ехали, остановили люди в форме сотрудников ГИБДД. Ей — а за рулём была она — объяснили, что она нарушила ПДД: не пропустила пешехода.

И вот тут ситуация стала похожа на сцену из боевика:

"Из остановившейся рядом "Лады Веста" вышли четверо мужчин. Они представились сотрудниками уголовного розыска и пригласили мужа выйти из машины для разговора. Он отказался. Тогда его просто выволокли, запихали в Ладу и увезли", — рассказывает женщина.

Правоохранители Волоколамска к Юрию Бабичу вопросов не имеют. И о том, чтобы это могло быть — "ни сном, ни духом". Ситуацию пока официально в полиции не комментируют.