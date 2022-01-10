Части тела человека нашли на мусороперерабатывающем комбинате в Подмосковье

Части человеческого тела обнаружены на мусороперерабатывающем комбинате в Московской области.

По информации регионального следственного управления СКР, упакованные в мешки и пледы части тела нашли в сортировочном цехе мусороперерабатывающего комбината в деревне Малое Ильинское городского округа Кашира накануне, 9 января.

"Обнаружены фрагменты тела человека в виде нижних конечностей, бедер и таза, а также фрагмент туловища… Установлено, что фрагменты тела принадлежат лицу мужского пола", — говорится в сообщении.

В настоящее время в связи с обнаружением частей тела на комбинате следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства совершённого преступления, а также личности потерпевшего и тех, кто причастен к его убийству.

Напомним, в ноябре 2021 года на набережной реки Смоленки в Василеостровском районе Санкт-Петербурга была обнаружена сумка так же с частями тела 66-летнего горожанина. По подозрению в убийстве мужчины задержали его сына. По данным следствия, задержанный в ходе ссоры застрелил отца, расчленил его тело, сложил останки в сумку и выбросил.

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