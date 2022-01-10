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Автор Ольга Лебедева

Китайский город подвергся нашествию толпы страусов

Происшествия

Жители китайского города Чунцзуо были поражены, увидев десятки страусов, мчащихся по улицам.

Как оказалось, примерно сто птиц сбежало с местной страусиной фермы из-за незакрытой кем-то двери загона.

По словам очевидцев "страусиного вторжения", птицы явно были счастливы и наслаждались свободой, пока местная полиция не вмешалась и не начала "задерживать беглецов".

Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал, хотя некоторые жители признались, что столкновение со страусами весом 100 кг было не самым приятным опытом. Кадры сцен, снятые удивленными местными жителями, сразу же стали вирусными в социальных сетях.

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Автор: Ольга Лебедева
китай страусы
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