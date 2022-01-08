Одного полицейского убили, второго ранили в результате стрельбы под Курганом

В селе Мишкино под Курганом один полицейский погиб, второй получил ранение в результате вооружённого нападения на патрульный автомобиль в субботу, 8 января.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области, мужчина, стрелявший в полицейских, ликвидирован.

"Неизвестный совершил вооружённое нападение на автомобиль сотрудников патрульно-постовой службы отделения полиции "Мишкинское". Сержант полиции Денис Михалёв 1995 года рождения погиб на месте, его коллега, младший сержант полиции, с ранением доставлен в медучреждение", — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия, однако вооружённый гражданин оказал сопротивление. Спустя несколько минут им всё-таки удалось его ликвидировать.

Установлено, что на полицейских напал ранее судимый житель Курганской области 1977 года рождения. Оперативники выясняют все причины случившегося, на месте стрельбы работают следователи.

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