Восемь человек пострадали в ДТП с участием около 50 машин в Тульской области

Массовое ДТП произошло в Киреевском районе Тульской области 5 января.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о случившейся на 217-м километре трассы М-4 "Дон" аварии с участием неустановленного количества машин поступило к спасателям в 13:15.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, участниками ДТП стали около 50 автомобилей. В результате инцидента пострадали восемь человек.

В ликвидации последствий происшествия задействовали 20 спасателей и шесть единиц техники. Людей из повреждённых машин доставали с помощью аварийно-спасательного инструмента.

Сообщается, что в районе массового ДТП образовалась пробка в сторону Москвы.

"Движение не остановлено, осуществляется по объездному пути", — отмечается в сообщении.

В настоящее время на место происшествия направлен передвижной пункт обогрева для вынужденных оставаться на трассе людей.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.