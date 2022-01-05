Жительницу Подмосковья задержали за убийство 10-месячной дочери

Обстоятельства убийства 10-месячной девочки выясняют следователи в Подмосковье.

По информации регионального следственного управления СКР, в преступлении подозревают 34-летнюю мать ребёнка.

Как выяснили следователи, 4 января в деревне Гаврино местная жительница пошла погулять с дочерью. В ходе прогулки женщина задушила дочь и зарыла её тело в снегу в лесополосе.

Родственница подозреваемой, забеспокоившись из-за её долгого отсутствия, обратилась к правоохранителям. Те начали поиск пропавших и обнаружили тело убитой девочки, а также задержали её мать.

Сообщается, что во время допроса женщина созналась в преступлении и рассказала о его обстоятельствах. В отношении подозреваемой завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Решается вопрос об избрании для неё меры пресечения.

Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. В рамках расследования дела планируется провести ряд экспертиз.

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