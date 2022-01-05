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Автор Владимир Васютченко

Летевший из Владивостока в Москву самолёт незапланированно сел в Хабаровске

Происшествия

Самолёту, следовавшему из Владивостока в Москву, пришлось совершить посадку в Хабаровске 5 января в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров.

Летевший из Владивостока в Москву самолёт незапланированно сел в Хабаровске

Как сообщили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта, самолёт авиакомпании "Аэрофлот" приземлился в 5.47.

"Была посадка рейса SU 1701, который следовал по маршруту Владивосток — Шереметьево, в нашем аэропорту как на запасном. В связи с плохим самочувствием одного из пассажиров", — рассказали в аэропорту, отметив, что решение о посадке принял экипаж самолёта.

Сообщается, что пассажиру, у которого возникли проблемы со здоровьем, оказали необходимую помощь. В 6.39, самолёт, незапланированно севший в Хабаровске, вылетел в Москву.

В минувший понедельник, 3 января, самолёту Boeing-777, вылетевшему из Москвы в Хабаровск, пришлось вернуться в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности двигателя.

Борт благополучно приземлился в столице. Причина срабатывания датчика устанавливается.

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Темы аэрофлот хабаровск
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