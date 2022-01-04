Россиян предупредили о вероятности пострадать от мошенников при покупке QR-кода

Создатель сервиса разведки утечек информации и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян сообщил о рисках при покупке фальшивого QR-кода. По словам специалиста, в результате подобного нарушения закона можно стать жертвой шантажа.

"Если контроль QR-кодов в следующем году будет расширен, вероятно появление множества новых схем, включая хищение и перепродажу реальных кодов под видом контроля", — заявил эксперт в интервью РИА Новости.

Также Оганесян предупредил, что мошенники при подобном ужесточении антикоронавирусных ограничений в общественных местах способны использовать фишинг: через QR-коды имитировать портал "Госуслуги", а на самом деле внедрять вредоносные программы. Вместе с этим специалист в области кибербезопасности предостерёг россиян от покупки поддельных документов. Злоумышленники через такие продажи получают персональную информацию граждан, продают сведения, которые потом могут использовать для шантажа, подчеркнул эксперт.

Ранее политолог Леонид Крутаков в разговоре с Pravda.Ru осудил законопроект о внедрении QR-кодов. По мнению специалиста, вакцинация от коронавируса — выбор человека.

"Делать из этого способ разделения общества на чёрных и белых, на козлищ и агнцев — это запредельно. Мы говорим, в фашистской Германии были паспорта здоровья, и что теперь…" — сказал Крутаков.

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