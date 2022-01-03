Пятеро сирийских военнослужащих погибли при нападении боевиков ИГ* на автобус

В Сирии при нападении боевиков террористической группировки ИГ* на служебный автобус скончались пятеро военнослужащих.

Ещё 20 человек получили различные травмы, сообщает издание RUDAW, ссылаясь на свой источник. По предварительным данным, ЧП произошло вечером 2 января.

"Военный автобус подвергся ракетной атаке примерно в 50 километрах к востоку от третьей станции в сирийской пустыне. Атаку совершили террористы ИГ*", — сказано в публикации.

Других подробностей нападения боевиков на военнослужащих пока нет.

Ранее сообщалось, что американские военные убили трёх мирных жителей в Сирии. Инцидент произошёл в посёлке Эль-Бусейра, который не контролируется сирийским правительством, передаёт SANA. Вертолёты США с десантом проводили в этой местности контртеррористическую операцию. Они открыли огонь по жилым домам, в результате чего и погибли безоружные люди.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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