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Автор Светлана Нерадовская

Назван виновный в смерти артиста Большого театра, погибшего прямо на сцене

Происшествия

В ходе выяснения обстоятельств гибели актёра Большого театра Евгения Кулеша специальной комиссией было установлено, кто виновен в его смерти. В состав комиссии вошли представители столичной трудовой инспекции, сотрудники театра, представители профсоюза и фонда социального страхования.

Назван виновный в смерти артиста Большого театра, погибшего прямо на сцене

Комиссия считает, что этот человек — Екатерина Миронова, заведующая коллективом мимического ансамбля, которая не исполнила должным образом свои должностные обязанности. Такую версию РИА Новости озвучил адвокат Андрей Алешкин, нанятый семьёй погибшего.

"В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян", — такие доводы, основанные на заключении комиссии, привёл адвокат.

По мнению юриста, сам погибший артист виновен в случившемся не более чем на 10%.

"При таких обстоятельствах у меня есть все основания просить дополнительную компенсацию. Это может быть как выплата единовременного пособия, так и назначение пенсии", — уточнил адвокат.

Евгений Кулеш трагически погиб прямо во время представления "Садко", из-за чего спектакль был сразу же остановлен.

Тогда в театре трагедию оставили без комментариев. Известно, что погибший актёр во время своего выступления был нетрезв. В качестве компенсации руководство Большого театра выплатило матери Кулеша 1,5 миллиона рублей, ещё 1 миллион рублей ей поступит от Фонда социального страхования.

 

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Подробности гибели артиста Большого театра во время оперы "Садко" - Москва 24
Автор: Светлана Нерадовская
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