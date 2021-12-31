В Петербурге зафиксированы сотни ДТП за сутки

За минувшие сутки на улицах Северной столицы произошло более 300 автомобильных аварий. Значительная часть ДТП обусловлено скверной работой коммунальных служб по расчистке дорожного покрытия от снега и льда.

В течение 30 декабря аналитики насчитали 301 аварию на петербургских улицах, причем в 50 из них есть пострадавшие. Участники дорожного движения жалуются на некачественную уборку снега с улиц и даже с перекрестков города, что стало новым фактором риска для автомобилистов.

"Машину кидает в разные стороны, заносит не поймать. Позвонил на горячую линию комитета по благоустройству, а там мне сказали, что у них уже праздник, тоже хотят отдыхать", — рассказал один из пользователей телеграм-канала "Протестный Петербург".

Администрация губернатора Петербурга Александра Беглова перед приходом зимы рапортовала о полной готовности коммунальщиков к снежной непогоде. Однако уже в ноябре город испытал настоящий снежный коллапс, который не удалось преодолеть в течение всего 2021 года.