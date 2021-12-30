Умер от последствий COVID-19 актёр Владимир Поночевный

Белорусский и советский актёр Владимир Поночевный умер от последствий COVID-19. Ему было 82 года.

О смерти артиста сообщила "Российская газета". Издание уточнило, что Поночевный столкнулся с коронавирусной инфекцией, после чего наступили осложнения, с которыми его иммунитет уже не смог справиться. В среду, 29 декабря, он умер.

Поночевного зритель знает по ролям в фильмах "Запомним этот день", "Сыновья уходят в бой", "Последняя ночь в раю", "Закон", а также в сериалах "Каменская-1" и "Государственная граница".

Он был не только талантливым актёром, но и режиссёром. Отмечается, что за свою жизнь он успел поработать над творческими проектами с Леонидом Нечаевым, Борисом Степановым и другими, в том числе и американскими режиссёрами.

Ранее актриса и режиссёр Наталья Бондарчук сообщила о смерти народного артиста России и режиссёра Андрея Малюкова. Она рассказала, что Малюков заразился коронавирусом, и его иммунитет не смог побороть опасную инфекцию, смерть наступила ночью 19 декабря.