Белорусский и советский актёр Владимир Поночевный умер от последствий COVID-19. Ему было 82 года.
О смерти артиста сообщила "Российская газета". Издание уточнило, что Поночевный столкнулся с коронавирусной инфекцией, после чего наступили осложнения, с которыми его иммунитет уже не смог справиться. В среду, 29 декабря, он умер.
Поночевного зритель знает по ролям в фильмах "Запомним этот день", "Сыновья уходят в бой", "Последняя ночь в раю", "Закон", а также в сериалах "Каменская-1" и "Государственная граница".
Он был не только талантливым актёром, но и режиссёром. Отмечается, что за свою жизнь он успел поработать над творческими проектами с Леонидом Нечаевым, Борисом Степановым и другими, в том числе и американскими режиссёрами.
Ранее актриса и режиссёр Наталья Бондарчук сообщила о смерти народного артиста России и режиссёра Андрея Малюкова. Она рассказала, что Малюков заразился коронавирусом, и его иммунитет не смог побороть опасную инфекцию, смерть наступила ночью 19 декабря.
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